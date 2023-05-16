Качественный летний отдых поможет детям Героев справиться с травмами — волонтер Яровая

Отправиться на отдых будут иметь возможность семьи павших воинов со всей территории Украины

Дети павших воинов тяжелее всего переживают потерю близкого человека. Чтобы поддержать семьи Героев, общественная организация "Мечта детей Украины" (укр. "Мрія дітей України") начала программу "Лето без войны", в рамках которой семьи погибших защитников будут отправляться на отдых в страны Европы.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо рассказала волонтер и глава ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая.

"Сейчас около 90 семей мы готовим к отдыху в Польше. Также планируем отдых в Карпатах для семей, которые не могут выехать за границу. В основном это мамы с очень маленькими детьми. Мы призываем приобщаться к поддержке программы, ведь на протяжении всего лета будут продолжаться выезды семей на курорты Европы. Именно отдых и "переключение" на позитив от постоянного напряжения и стресса позволят ребенку справиться с травмой, которую он проживает", — поделилась Дана Яровая.

По ее словам, благодаря социально ответственному бизнесу и неравнодушным украинцам уже удалось собрать часть средств, чтобы обеспечить детей и их матерей отдыхом в курортных городах Болгарии, Греции или в Украине. Программа "Лето без войны" будет покрывать 100% проживания в течение 7 дней и дорогу.

"Отправиться на отдых будут иметь возможность семьи со всей территории Украины. У нашей организации есть база семей Героев, нуждающихся в поддержке. Также мы запустили дополнительно анкетирование. Будем помогать столько, сколько необходимо, ведь дети павших воинов — это наша общая ответственность", — подытожила волонтер.