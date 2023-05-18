"Ядерка" путина уже не так страшна? Провал россиян с "Кинжалами" раскрыл интересный момент

Украинская ПВО на отлично справилась с вражескими воздушными целями и это в значительной степени подорвало предполагаемую мощь российского ракетного арсенала

Уничтожение "несбиваемой" российской ракеты "Кинжал" и безупречная работа украинской ПВО ставит под сомнение возможность результативного использования ядерного оружия россией.

Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Так, ракетная атака по Украине, которую рф совершила в ночь на 16 мая, стала "исключительной по своей плотности". Страна-агрессор задействовала 27 воздушных целей, в том числе ракеты "Кинжал", "Калибр" и БПЛА "Шахед". Однако ВСУ удалось сбить все дроны и ракеты. Это в свою очередь в значительной степени подорвало предполагаемую мощь российского ракетного арсенала.

Некоторые из ракетных комплексов, которые, вероятно, были перехвачены в ходе атаки в понедельник вечером, в том числе широко разрекламированная гиперзвуковая ракета "Кинжал", имеют двойную боеспособность. То есть, теоретически они могут быть развернуты в обычных или ядерных конфигурациях и составлять краеугольный камень нестратегического или тактического ядерного арсенала рф.

Эксперт по ракетным технологиям и научный сотрудник Университета Осло Фабиан Хоффманн считает, что успешная и эффективная работа противовоздушной обороны Украины ставит под сомнение способность россии успешно развернуть свой тактический ядерный арсенал.

"Даже сам владимир путин утверждал, что "Кинжал" не остановить, заявив в 2018 году, что он может "преодолеть все существующие и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны". Российские лица, принимающие решения, теперь могут начать задаваться вопросом, смогут ли они довести свое тактическое ядерное оружие до своих целей, если дело дойдет до драки", — говорится в материале.

Отметим, что ранее украинский ученый-физик, доктор технических наук Алексей Онипко рассказал "Телеграфу", что в случае сбития Х-47М2 "Кинжал", несущих ядерный заряд, ядерного взрыва не будет. С технической точки зрения, подрыв ядерного заряда в воздухе — процесс слишком сложный и такая операция может быть проведена только с помощью специальных устройств.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в россии хотят применения ядерного оружия из-за анонсируемого контрнаступления ВСУ.