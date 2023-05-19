Экс-глава Днепропетровского облсовета Олейник может находиться за границей и иметь иностранный паспорт, — политолог

По мнению Голобуцкого, Олейника можно отнести к "отдельному подвиду политических животных на этой войне"

Депутат Днепропетровского облсовета и бывший его председатель Святослав Олейник с начала широкомасштабного вторжения России в Украину мог выехать за границу по паспорту другого государства. Об этом написал политолог Алексей Голобуцкий, ссылаясь на информацию от собственных источников.

"Источники подтверждают, что Олейник имеет гражданство другой страны и не с украинским паспортом сбежал за границу. По состоянию на данный момент он до сих пор не в Украине", — сообщил Голобуцкий.

По его словам, в Словакии Олейник имеет недвижимость и счета в банке.

Политолог вспомнил, что журналисты "Телеграфа" накануне связались с депутатом, но Олейник не смог прямо ответить на вопрос о своем местонахождении. По его словам, он "имеет право на пересечение границы в соответствии с действующими правилами".

По мнению Голобуцкого, Святослава Олейника можно отнести к "отдельному подвиду политических животных на этой войне" — депутатам, бежавшим за границу в Европу и оттуда "проповедующим" мирные переговоры с РФ.

Речь идет о скандальном посте якобы Олейника, появившемся в сети в начале мая. В нем автор упомянул о публикации западных СМИ о возможности мирных переговоров со страной-террористом, к тому же с учетом интересов России. Несмотря на то, что оригинал поста найти не удалось, в СМИ его активно обсуждали.

"Сейчас многим в политических кругах не терпится занять нишу развалившейся ОПЗЖ. Говорят, Олейник — один из таких недополитиков. Поэтому не удивляйтесь, если через некоторое время он вернется в Днепр и продолжит там песню о компромиссах и учетах интересов сами знаете кого", — подытожил Голобуцкий.

Ранее СМИ сообщали, что многие недвижимости и активы в Словакии Святослав Олейник в свое время зарегистрировал на свою гражданскую жену.