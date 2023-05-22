Переработчики молока выступили против внедрения нового квази-налога

Молокоперерабатывающие предприятия Украины выступили против внедрения 0,5% взноса на отраслевое финансирование программ продвижения молочной продукции. Об этом сообщил исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур, комментируя заседание Рабочей группы по вопросу обсуждения законопроектов 9162 "О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины о введении взноса на отраслевое финансирование программ продвижения молочной продукции", которое состоялось 22 мая.

"Введение квази-налога предусматривает аккумуляцию колоссальных средств на счету сомнительной негосударственной организации, которая будет тратить их на какие-то никому не понятные цели. Это создает большие коррупционные риски. Чиновникам вместе с производителями и переработчиками молока нужно вместе сесть и наработать новую дорожную карту возрождения отрасли. А не подавать законопроект и постфактум приглашать перерабатывающие предприятия обсуждать какой новый сбор", — заметил Арсен Дидур.

"Мы имеем опыт подобного квази-налога на раздельный сбор и утилизацию упаковки. Тогда тоже общественная организация через государственную структуру собирала средства. Куда они делись, мы не знаем",- отметил директор департамента внешнеэкономических связей и GR компании "Лакталис Украина" Владимир Мартынчук.

"Созданием нового отраслевого фонда мы ставим телеги перед лошадью. В отрасли немало более важных проблем, чем сбор на продвижение молочной продукции. Например, просроченная задолженность торговых сетей перед переработчиками молока — около 3 млрд. грн. Пусть вернут, и в молочной отрасли появятся деньги, в том числе, и на продвижение", — отметил председатель наблюдательного совета компании "Молочный альянс" Сергей Вовченко.

Законопроект №9162 "О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины о внедрении взноса на отраслевое финансирование программ продвижения молочной продукции" предусматривает введение сбора в размере 0,5% от реализации молочной продукции, а также ее импорта. Распоряжаться средствами этого сбора, как предполагается, будет "репрезентативная межотраслевая организация".

Читайте также материал "99% обмана: как Сольский уговаривает депутатов ввести дополнительный сбор с молочников".