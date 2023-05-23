Если туда, то сразу с сухарями: путина готова арестовать еще одна страна

Республика будет уважать решение суда

Ордер на арест путина от Гаагского суда оборачивается для российского диктатора все большими проблемами. 23 мая еще одна страна заявила, что арестует президента рф, если он ступит на её землю.

Об этом пишет Euronews.

Речь идет о Молдове. Её президент Майя Санду, отвечая на вопрос журналистов о том, выполнит ли Молдова ордер на арест путина, ответила утвердительно — "да".

"Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде и Молдова будет уважать решение суда", — подчеркнула она.

Санду также добавила, что когда утром 24 февраля 2022 года россия вторглась в Украину, она в своем кабинете слышала раздававшиеся в Виннице взрывы. Она считает, что пока нет риска военного вторжения для Молдовы, "благодаря Украине, которая держит российскую армию подальше от наших границ".

"Но мы сталкиваемся с попытками россии дестабилизировать нашу страну. Об этих попытках мы говорили несколько месяцев назад. К счастью, наши институции сумели защитить страну, и мы становимся все более выносливыми", – резюмировала она.

Напомним, что осле того, как Международный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест владимира путина, российский диктатор теперь не сможет покидать территорию россии потому, что за её пределами его ждет тюрьма. В основе работы Международного уголовного суда лежит Римский статут — документ, который ратифицировали 123 страны, следовательно, теоретически путин может быть арестован во время визита в одно из этих государств. В настоящее время некоторые из них уже подтвердили, что арестуют диктатора.