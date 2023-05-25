Закупка питания для украинских военных теперь будет без коррупционных злоупотреблений — волонтер Яровая

Министерство обороны будет проводить закупки через систему Prozorro, что позволит избежать коррупционных злоупотреблений и картельных сговоров поставщиков. Возобновление прозрачных торгов стало возможным благодаря активной деятельности новосозданного совещательного антикоррупционного органа, в состав которого вошли общественные деятели, волонтеры и юристы.

Об обновленном процессе закупок продуктов сообщила заместитель коллегиального органа Министерства обороны по вопросам оборонных закупок по направлению тылового обеспечения и председатель ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая.

"Закрытый клуб по интересам Министерства обороны" объявлен закрытым. Трехдневный марафон "от забора до обеда" и "сделайте позавчера" закончился. Впервые с момента полномасштабного вторжения закупок Министерство обороны возвращается на Прозорро. Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в постановление Кабинета министров Украины №1275 (здесь, хотелось бы отметить работу Министерства экономики), а также благодаря непоколебимой позиции членов коллегиального органа — принято решение провести закупку именно через Прозорро. Не могу сказать, что это было легко, но мы выстояли под давлением, которое было. Объявление о проведении упрощенных закупок будет размещено на "Прозорро" — отметила Дана Яровая.

По ее словам, Министерство обороны предложило предельные цены на 409 наименований каталога продуктов питания. Например, предельная цена на яйца высшей категории 6,59 с НДС, яблоки 24,51 с НДС. В процессе торгов цены могут только снижаться, повышаться они не могут. За эти изменения коллегиальный орган МО также проголосовал положительно.

"По новой процедуре будет закупаться питание. Уже установлены предельные цены на продукты: яйца по 17 грн и яблок по 52 уже не будет. Также Общественному антикоррупционному совету удалось расширить возможность входа почти для всех участников рынка питания. И самое важное: впервые от 24 февраля 2022 года года торги будут проходить на Prozorro." – констатировала Дана.

Также Дана Яровая добавила, что труднее всего было достичь проведения закупок через Prozorro и призвала операторов рынка питания участвовать в торгах и стать поставщиком Министерства обороны.

"Путем прописания квалификационных требований значительно увеличился круг участников рынка пищевой промышленности, которые могут стать поставщиками Министерства обороны. Поэтому призываю всех участников рынка пищевой промышленности изучать документацию, цены, представлять свои документы, участвовать в торгах, становиться поставщиками Министерства обороны." — подытожила Яровая