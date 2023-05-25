СМИ вспомнили, что нардеп Безгин до сих пор не наказан за сотрудничество с оккупантами – продажу имущества в Крыму

Народный депутат от партии "Слуга народа" Виталий Безгин до сих пор не понес ответственности за сотрудничество с оккупационными властями Крыма. В 2020 году он составил доверенность на продажу принадлежащей ему квартиры по законам России на свою тетю, которая является членом партии "Единая Россия" и депутатом оккупационного "парламента" Крыма, что является нарушением украинского законодательства и может квалифицироваться как коллаборационизм. Издание "Апостроф" напомнило об этом в связи с недавней информацией о национализации имущества Владимира Зеленского и других граждан Украины в Крыму.

Как стало известно в январе 2023 года, Безгин предоставил доверенность своей тете Галине Герасимовой на продажу жилья, которое досталось ему в наследство от родственников — это квартира в Евпатории. "Согласно выписке из государственного реестра прав на недвижимое имущество, публиковавшегося ранее в СМИ, Виталий Безгин владел долей в праве собственности на недвижимое имущество, а именно квартиру общей площадью 59.4 кв м в Евпатории после того, как получил наследство от своих бабушки и дедушки Потом, уже будучи народным депутатом, он решил, что квартиру следует продать, и для этого задействовал своих родственников в Крыму. К слову, согласно опубликованным данным, российские паспорта есть и у его сестры Елены Безгиной, и у родителей – Наталии и Юрия Безгиных", — говорится в статье. На момент заключения доверенности, Герасимова была и продолжает быть членом политической партии "Единая Россия" и депутатом Крымского "парламента". Буквально накануне она рассказывала об "успехах благоустройства и нерешенных проблемах" Евпатории в интервью пропагандистскому изданию "Спутник".

"Квартиру продали по законам России, о чем свидетельствует соответствующая опубликованная выписка из российского реестра. Таким образом, народный депутат Безгин фактически признал российское законодательство в Крыму и совершил правонарушения, предусмотренные Уголовным кодексом Украины, а именно: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст.436-2 (оправдание вооруженной агрессии)", — говорится в материале.

Впрочем, отмечают журналисты, Безгин так и не стал предметом глубокого расследования, несмотря на то, что прямо признал суверенитет России над оккупированным Крымом. "Он оправдывался, что получил наследство от бабушки и дедушки, умерших уже после начала оккупации — а потому якобы по согласованию с Нацагентством предотвращения коррупции — решил, что предоставление доверенности депутату от "Единой России" будет единственно правильным решением ситуации" — напомнили авторы.

Впрочем, Нацагентство никогда так и не подтверждало, что якобы согласовало Безгонную коллаборацию с оккупационным режимом. Более того, во всех разъяснениях этого органа прямо указано, что продажа имущества вне правил украинского законодательства ничтожна. Соответственно, в декларации должны вноситься квартиры и машины с крымской регистрацией. Очевидно, что даже уплата нотариальных пошлин за регистрацию доверенности — это уже преступление по финансированию оккупанта и его террористической деятельности, пишет издание.

Издание пишет, что эксперты постоянно говорят о ничтожности решений оккупационного правительства и отсутствии оснований для совершения каких-либо сделок с российскими властями, ведь после деоккупации полуострова, как и других захваченных Россией территорий, там будут действовать законы и право собственности, закрепленное именно в украинских реестрах. Чтобы выполнить требования украинского законодательства и пройти процедуру продажи крымского имущества так, чтобы его признала Украина, следует подписывать соглашение на территории, подконтрольной правительству.

"Десять тысяч украинских граждан и организаций, включая Президента Зеленского и Меджлис крымскотатарского народа, решили не придумывать обходных путей и никоим образом не идти на сотрудничество с врагом. Но некоторые представители парламента, такие как Виталий Безгин, очевидно считают себя выше установленных в стране правил. А вот почему "слуга" до сих пор не понес ответственности согласно украинским законам — вопрос в правоохранительные органы", — резюмируют авторы.