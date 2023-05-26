Эксзамминистра обороны Шаповалову нужно работать 1000 лет, чтобы внести назначенный залог – СМИ

Бывшему замминистра обороны Вячеславу Шаповалову нужно работать 1000 лет, чтобы внести назначенный залог.

Как пишет "Апостроф", назначенный бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову залог в размере 400 млн гривен является не только самым большим в истории Украины. Он также противоречит установленным УПК предельным размерам залогов и совсем не учитывает имущественное положение обвиняемого.

"Чтобы внести такой залог, мой клиент должен работать не одну жизнь", — приводит издание слова защитника экс-замминистра, старшего партнера адвокатского объединения Lawyers Alliance Сергея Митюрина.

Поскольку преступление, в совершении которого подозревают Шаповалова, относится к категории средней тяжести, к определению его размеров должны применяться нормы ст. 182 Уголовно-процессуального Кодекса. Но этого не произошло.

"Максимальный размер залога не должен превышать 80 прожиточных минимумов, то есть 207 120 гривен. Вместо этого его залог оказался почти в 2000 раз выше определенного законом", — отмечают авторы публикации.

Устанавливая размер залога, по словам адвоката, суд не принял во внимание размер состояния Шаповалова. Таким образом, его залог ощутимо диссонирует на фоне других ТОП-залогов.

"Доход Шаповалова – 1,5 млн за 4 года, а Кауфман владеет активами на $220 млн, по данным Forbes, в частности, он является владельцем дистрибьюторской компании "Тедис", которая платит миллиарды гривен налогов с торговли сигаретами", — пишет издание о залоге для Бориса Кауфмана, который в рейтинге идет на втором месте.

Издание обращает также внимание на то, что Шаповалова даже не обвиняют в нанесении убытков государству и вообще в каких-либо коррупционных действиях.

В отличие, например, от известного наркодилера Юрия Чернецкого, которому был назначен залог в 100 раз меньше, чем для Шаповалова — 4 млн грн.

Подобное выборочное назначение размера залогов вызывает, по мнению авторов материала, вопрос не только в логике их применения, но и в соответствии закону.

"Залог – это одна из форм реализации права на самозащиту. А если человека лишают такого права, он априори оказывается в невыгодной позиции и несправедливо может проиграть. Да, можно не любить того или иного человека, но нельзя искусственно и необоснованно лишать его законных прав или ухудшать условия жизни", — приводит "Апостроф" мнение адвоката Шаповалова.

Напомним, в недавнем интервью, которое Шаповалов дал, находясь в СИЗО, он отметил, что его команда из 15 человек в самые трудные первые дни полномасштабного вторжения россии смогла в сжатые сроки обеспечить армию всем необходимым.