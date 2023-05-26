"Без справедливости по отношению к врагу общество начнет "жрать" само себя" — ветеран Юрий Гудыменко

Чувство справедливости становится движущей силой для проживающего в эпицентре войны народа. Когда борьба не находит своего окончания, в обществе возникают серьезные психологические травмы. Наказание россиян становится необходимым компонентом завершения войны. Об этом в интервью с Юлией Бориско рассказал ветеран и глава ОО "Мрия" Юрий Гудыменко.

"Наказание для российских военных и политического руководства РФ должно быть социальным требованием. Это вопрос к политической воле: догонять после войны тех, кто ее принес на украинскую землю. Если война закончится таким образом, что мы сможем судить россиян на своей территории с привлечением иностранных судей, — тогда это будет легитимно. Без справедливости украинское общество начнет "жрать" самое себя", — заверил Юрий Гудыменко.

По словам ветерана, когда народ вкладывает энергию в борьбу и не чувствует, что война заканчивается справедливо по отношению к нему — начинаются психологические проблемы.

"В истории были случаи, когда нации выигрывали войны, но внутри получали огромную психологическую травму. Победа не компенсировала накопившиеся проблемы, потому что для людей, заплативших сверхвысокую цену, она не была окончательной. Примером является борьба югославских стран в конце 90-х — начале 2000-х годов. Для Украины война завершится самым неожиданным способом, который сейчас нельзя спрогнозировать", — подытожил Гудыменко.