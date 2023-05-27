Увеличение тарифа для населения неизбежно, если мы хотим быть зимой со светом, — Центр политических исследований

Увеличение тарифа на электроэнергию для населения – это неизбежный вопрос из-за разрушения 40% энергосистемы.

Об этом сообщил политолог и директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Для людей, безусловно, любое повышение цен, тарифов – это всегда проблема, это не вызывает положительных эмоций. Но на сегодняшний день, я согласен, это вынужденное решение", — сказал он.

Политолог отметил, что зимой было разрушено около 40% нашей энергосистемы, а у "Энергоатома", финансирующего тариф для населения, возник дефицит средств в 46 млрд гривен.

Он добавил, что Украина получает помощь от западных партнеров, но средства из нее идут на зарплаты и пенсии, а бюджетные доходы, которые есть у государства, почти полностью идут на армию.

"Это неизбежность, но если мы хотим быть с электричеством зимой и теплом, ну, это нужно сделать", — подытожил Фесенко.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает увеличить тариф на электроэнергию для населения, чтобы сбалансировать систему обеспечения доступности электричества для бытовых потребителей.