Председатель АМКУ Ольга Песчанская лоббирует бизнес депутата ОПЗЖ Виталия Борта – эксперт

Антимонопольный комитет Украины уже два с половиной года не может рассмотреть жалобу на сговор двух компаний, приближенных к народному депутату от ОПЗЖ Виталию Борту.

Об этом сообщает аналитик ОО "Антикоррупционный блокпост" Роман Портянко.

"Еще в декабре 2020-го ОО "Антикоррупционный блокпост" обратило внимание комитета на согласованные действия двух фирм во время тендеров на дорожное строительство. Впрочем, до сих пор не получило никакого ответа. Компании продолжают участвовать в публичных закупках, и, возможно, именно сейчас ваши деньги перечисляются в карман нардепа, который нескрываемо любит россию", — отмечает аналитик.

"Несмотря на войну, на эти средства продолжают претендовать представители запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". При том, что еще два с половиной года назад наша ОО "Антикоррупционный блокпост" обращала внимание Антимонопольного комитета на вопиющие злоупотребления, за которые эти их компании стоило бы снять с публичных тендеров. Теперь же, когда деятельность ОПЗЖ из-за поддержки "русского мира" запрещена — тем более следует убрать его экономическую подпитку из карманов налогоплательщиков" — отмечает аналитик.

"Все началось с тендера на капитальный ремонт 2,5 км дороги Стрый-Знаменка в Кировоградской области, где мы обратили внимание на странное поведение двух участников — ООО "ДС Пром Груп" (39810010) и ООО "ЗТС Груп" (42406672) Компании явно действовали в сговоре, и "ЗТС" принимала участие в закупке явно для того, чтобы "подстраховывать" "ДС Пром", которая этот тендер на 61 млн грн в результате и выиграла. смешно их фиксировать. Заговор виден невооруженным глазом, о чем мы и написали в письме к АМКУ. До сих пор не получили никакого ответа. Более того, "ДС Пром Груп" продолжает участвовать в тендерах и претендовать на средства налогоплательщиков" — говорится в материале.

Аналитик добавил, что ООО "ДС Пром групп" входит в орбиту скандального нардепа Виталия Борта.

"Многолетний депутат от "Партии регионов" с 2006 по 2014 годы, сейчас Борт входит в ОПЗЖ в так называемую группу "Фирташа-Левочкина". Очевидно, что голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года и делал другие не очень приятные вещи, связанные с пророссийской позицией предыдущей и нынешней партии, но интереснее другое. "Слідство. Інфо" напоминает нам, что 14 апреля 2014 года, уже после начала агрессии россии, Борт присутствовал на заседании Макеевского горсовета, где накануне избрали "народного мэра". 14 апреля горсовет проголосовал за проведение референдума, присутствующий Борт тоже поддержал эту инициативу" — возмущается аналитик.