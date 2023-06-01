Украинец изобрел линотип, печатавший целую строчку

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Уроженец села Тисов (теперь Ивано-Франковская область) Иосиф Ливчак в 1875 году разработал для типографии в Вильнюсе матрицевыбивную сборочную печатную машину, которая полтора десятилетия использовалась для печати газеты "Виленский вестник".

Существуют даже данные, что Ливчак якобы тоже запатентовал свою машину в 1883 году в Великобритании. Но его имя обычно не упоминают, когда речь идет об изобретении линотипа. Дело в том, что в 1886 году уроженец Германии Оттмар Мергенталер получил в США патент на аналогичную машину, которую стали называть линотип. Изобретение этого типа печатных машин повлекло за собой революцию в типографском деле. Это средство сборки использовалось до 70-80-х годов ХХ ст., когда ему на смену пришли фототипические, а затем и компьютерные технологии. Его оптический прибор (диаскоп) был удостоен золотой медали Фрацузской академии наук.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Луну летают траекторией, которую рассчитал украинец Юрий Кондратюк. Так называемая "трасса Кондратюка" или еще "трасса улитки" охватывает вертикальный старт и использование сопротивления атмосферы для приземления.