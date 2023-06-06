Портит имидж всей Украины: СМИ Словакии разоблачают беглого украинского экс-нардепа Олейника

Беглый днепровский политик Святослав Олейник уже не раз попадал в поле зрения словацких СМИ как фигурант коррупционных скандалов и не только

Сбежавший из Украины за несколько дней до широкомасштабного вторжения россии бывший председатель Днепропетровского областного совета и бывший народный депутат Святослав Олейник формирует в Словакии образ Украины как государства коррупционеров и одновременно распространяет пророссийские нарративы.

Об этом по сути пишут словацкие СМИ, о чем "Телеграф" рассказывает в своей статье "Блатной беженец": что делает экс-председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник за границей".

Еще в 2016 году несколько публикаций об Олейнике сделало авторитетное словацкое издание Trend. В публикации частично объясняется, чем Олейника так манит эта страна. Словацкие журналисты объясняли: в свое время в Словакии нашли "приют" люди Игоря Коломойского, одним из которых был именно нынешний экс-председатель облсовета. Политики из Днепра выбрали для бизнес-целей не столицу страны Братиславу, а Жилинский край и город Жилина, который является побратимом Днепра. Олейник основал там несколько компаний.

Жилина - город на севере Словакии

Издание Trend обращает особое внимание на то, что с 2015 года Святослав Олейник испытывает серьезные трудности с украинскими правоохранителями. Днепровский политик подозревался в поддержке организованной преступной группировки. "Ее члены якобы были причастны к похищениям людей, контрабанде, а также упоминались в связи с убийством сотрудника СБУ. Тогда Олейник скрылся из Украины в Словакию", — пишет словацкое медиа.

То же словацкое издание опубликовало еще одну статью об Олейнике. Публикация называлась "Фигурантом коррупционного дела в Украине является компания из Словакии".

Здесь словацкие журналисты обратили внимание на компанию под названием Arograf, которая базируется в Блатнице и получает прибыль от сомнительного бизнеса. Как отмечается, Arograf стала партнером одной из компаний, связанной с окружением Коломойского на Днепропетровщине и являющейся фигурантом коррупционных дел при строительстве дорог в области.

Однако это не единственные "достижения" Олейника в Словакии: формируя в этой стране образ Украины как государства коррупционеров, он одновременно распространяет пророссийские нарративы.

Ранее Олейник не скрывал своего увлечения пророссийским премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который выступал за прекращение военной помощи Украине и отмену санкций в отношении РФ.

В этом году вокруг Олейника разгорелся еще один скандал — в сети активно распространяли пост, сделанный якобы от его имени. В сообщении говорилось, что нужно скорее идти на компромисс с Россией с учетом ее интересов. И хоть оригинал сообщения найти не удалось, это все равно бросило тень на и без того подмоченную репутацию Олейника.

Стоит также отметить, что Святослав Олейник написал заявление о досрочном прекращении его полномочий как депутата Днепропетровского областного совета по собственному желанию 18 февраля 2022 — за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Можно предположить, что он раньше времени решил завязать с Украиной и найти "запасной аэродром" в Словакии.