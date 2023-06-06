Аграрный комитет ВР учтет претензии бизнес-ассоциаций по законопроекту об объединении сельхозтоваропроизводителей

В Раде создадут рабочую группу и заслушают объединения, которые против законопроекта "Об объединении сельхозтоваропроизводителей"

Комитет по вопросам земельной и аграрной политики Верховной Рады не будет выносить законопроект №8149 "Об объединении сельхозтоваропроизводителей" на второе чтение, пока не заслушает замечания общественных объединений по этой инициативе. О такой договоренности "Бизнес Телеграфу" сообщил исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур после встречи с главой аграрного комитета парламента Александром Гайду.

"Сегодня глава аграрного комитета ВР Александр Гайду провел рабочую встречу с бизнес-ассоциациями, где заслушал претензии по откровенно коррупционному законопроекту 8149. Он сообщил, что наши замечания проработают ко второму чтению. Для этого создадут рабочую группу и заслушают другие объединения, которые против законопроекта. Мы надеемся, что инициатива будет значительно отредактирована или отменена, — отметил Дидур.- СМПУ считает, что законопроекты 8149, 9162 и 9163, которые сейчас проталкиваются в парламенте — звенья одной цепи, которая будет работать на определенные группы, лояльные министру. Подается это под видом стремления к евроинтеграции, но ничего общего с этим нет. Поэтому допустить принятия этих инициатив в нынешнем виде нельзя".

Напомним, законопроект 8149 вызвал протест у большинства ассоциаций переработчиков и у агропроизводителей. Против него выступила Американская торговая палата. Объединения предпринимателей опасаются, что введение инициативы приведет к ручному управлению бизнес-ассоциациями через лояльное министру Николаю Сольскому межотраслевое репрезентативное объединение, которое будет назначать министерство.

Ранее "Бизнес Телеграф" писал, что коррупционные риски увидел в этом законопроекте Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике.