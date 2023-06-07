Поджарит или подмочит: известный синоптик дал прогноз погоды в районе Каховской ГЭС на ближайшие дни

Украинцы опасаются дождей, которые могут усугубить ситуацию с затопленными районами Херсонского региона, но синоптик успокоил прогнозом

Юг Украины переживает второй день подтопления из-за подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции. Жители Херсонской области опасаются, что погодные условия могут усложнить эвакуацию и привести к большим разрушениям.

В ближайшие дни в районе Каховской ГЭС значительных дождей и тем более ливней не предвидится. Кроме того, в отдельные дни столбики термометров доходят до 30-градусной отметки. Такой прогноз погоды озвучил для "Телеграфа" кандидат географических наук, известный синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, на юге Украины, в частности, в Херсонской области, 8-9 июня осадков не ожидается. Это обусловлено преобладанием поля повышенного атмосферного давления и устойчивой воздушной массы. Температура воздуха составит в ночное время от +11 до +16 °С, днём 8 июня – 24-29 °С, 9 июня немного выше – 26-31 °С. Ветер в указанные дни, добавил синоптик, ожидается восточного/юго-восточного направления, 5-10 м/с.

Погода 8 июня. Карта УкрГМЦ

В выходные, 10 и 11 июня, в результате постепенного понижения атмосферного давления в регионе увеличится количество облачности и возрастёт вероятность выпадения осадков. Так, по данным одной из прогностических моделей, на юге Херсонщины (в районе дельты Днепра) днём 11 июня возможны небольшие дожди.

Для наглядности вы можете посмотреть карту с прогнозом суммарного количества осадков (в мм) за период с 7 по 11 июня на территории Херсонской области (по данным прогностической модели ICON).

Прогноз по осадкам в Херсонской области 7-11 июня

Согласно другим ведущим моделям, продолжает Кибальчич, дожди начнутся по всей территории Херсонщины уже днём 11 июня, местами в сопровождении гроз. Таким образом, с 8 по 10 июня в регионе стабильная сухая погода. Начиная с 11 числа, а также в течение 12 июня погода постепенно начнёт портится.

"Однако умеренных и значительных дождей (в количестве более 6-15 мм за сутки) вдоль русла Днепра за период с 8 по 12 июня в Херсонской области по состоянию на сегодня не ожидается", — подытожил Кибальчич, порекомендовав следить за обновлением прогнозов погоды от Украинского гидрометцентра.

Погода 12 июня. Карта УкрГМЦ

Ранее "Телеграф" сообщал, какие регионы Украины накроет непогода с дождями в ближайшие дни. В некоторых городах ожидается ко всему сильный ветер.