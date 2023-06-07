На многострадальный юг Украины придут дожди: названа дата, когда циклон накроет Херсон

К подтоплениям в южных регионах страны могут добавиться еще и дожди, к счастью, незначительные.

Осадков на юге Украины, который переживает второй день подтопления из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, в ближайшие дни не ожидается. Однако с воскресенья, 11 июня, Херсонская область окажется под влиянием атмосферного фронта с дождями.

Такой прогноз озвучила в комментарии "Телеграфу" синоптики Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, сейчас на большую часть территории Украины влияет поле повышенного давления, поэтому осадков немного, а мокрая погода преобладает только в некоторых местах на западе страны. Кроме того, в четверг, 8 июня, местами будет дождь и в северных областях. Подобная погода продержится до начала выходных, отмечает Птуха.

"Начиная с субботы, 10 июня, с Черного моря на территорию Украины начнет распространяться поле пониженного давления, и оно особенно повлияет на южную часть. Возможно образование локального циклона. Его влияние в виде осадков, дождей больше всего будет ощущаться по югу именно 11 числа в воскресенье. Местами 12-го числа также могут быть отдельные усиления ветра", — рассказала Птуха.

Прогноз на 10 июня. Карта УкрГМЦ

Прогноз на 11 июня. Карта УкрГМЦ

Вместе с тем, ее коллега, синоптик Игорь Кибальчич отмечает, что дожди в эти дни будут минимальными.

"Умеренных и значительных дождей (в количестве более 6-15 мм в сутки) вдоль русла Днепра за период с 8 по 12 июня в Херсонской области по состоянию на сегодняшний день не ожидается",- говорится в прогнозе синоптика для "Телеграфа".

Ранее "Телеграф" сообщал, какую погоду ждать украинцам в июне 2023 года. Известный синоптик назвал дату, когда Украину накроет 30-градусная жара.