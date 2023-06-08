Стокгольмский синдром или политическая игра? Зачем Украина предлагает убежище жителям Белгородщины

В приграничных с Украиной российских регионах разворачивается гражданская война

Уже больше месяца в Белгородской области россии продолжаются освободительные рейды, организованные членами Российского добровольческого корпуса и Легиона "Свобода России". В ходе боев против "БНР" российские войска убивают гражданское население, однако повстанцам все же удалось вынудить местные власти буквально бежать из Новой Таволжанки. В настоящее время боевые действия продолжаются в районе пресловутого Шебекино, где на фоне беспорядков активизировались мародеры.

Пока борцы с путинским режимом пытаются взять власть в свои руки, Главное управление разведки Министерства обороны заявило, что Украина готова рассмотреть обращение россиян об эвакуации из Белгородской области россии. По словам представителя ГУР МОУ Андрея Юсова, часть местных жителей с оружием в руках перешла на сторону "РДК" и "Свободы России", а некоторые из гражданских "просят о защите".

"Телеграф" разбирался, зачем Украина предложила убежище гражданам страны-агрессора, и какие риски для нашей безопасности может нести в себе эта инициатива.

"Медвежья услуга" под видом гуманности

Пока в Москве выделяют миллиарды долларов на ракетные удары по украинским городам и мобилизуют сотни тысяч россиян для дальнейшей утилизации в Украине, в окрестностях "необъятной" понемногу разворачивается настоящая гражданская война. Бойцы "РДК" и легиона "Свобода России", в составе которых воюют исключительно граждане рф, уже не просто регулярно заходят на территорию россии для демонстрации незащищенности ее границ, но и берут под свой контроль первые населенные пункты.

По данным ГУР МОУ, часть местных жителей с оружием в руках восстала против власти и установленного ею режима внутренней оккупации, а бойцы "РДК" и легиона "Свобода России" фактически выполняют функцию вооруженной самообороны на территории Белгородщины.

"Боевые действия продолжаются. Несколько населенных пунктов оккупационные рашистские власти фактически оставили без контроля, пытаясь лишь установить огневой контроль, а это означает нанесение ударов с артиллерии, реактивных систем залпового огня по объектам собственной гражданской инфраструктуры и местным жителям", ― рассказал Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По словам представителя военной разведки, количество борющихся против путинского режима повстанцев растет, а география их действий расширяется. В свою очередь Украина "в надлежащем порядке рассмотрит обращение об эвакуации гражданских из Белгородщины, если таковые будут поступать".

На первый взгляд такая гуманность к врагу может показаться, мягко говоря, неоправданной, ведь отличительной чертой российского общества всегда была тотальная поддержка действующего режима, а в начале полномасштабного вторжения рф в Украину проведение "спецоперации" одобряли более 80% россиян.

Теперь, когда война пришла и в их дома, а поражение россии стало неизбежным, граждане, которые собственными руками взрастили преступный режим, смогут спрятаться от него в обескровленной с их согласия Украине.

Несмотря на то, что инициатива ГУР МОУ выглядит классическим проявлением Стокгольмского синдрома, она может стать "медвежьей услугой" для россиян и сыграть одну из ключевых ролей в разрушении путинского режима. По словам политического аналитика Алексея Буряченко, именно в южных областях россии неприятие захватнической политики кремля, как и лояльность к Украине, достаточно высока, поэтому ставка нашей разведки именно на эти регионы для "расшатывания лодки" в рф может быть оправдана.

"Заходя на эти территории, бойцы "РДК" и "Свободы России" получают благосклонность и поддержку со стороны местного населения, а следовательно, юг россии может стать первым, кто будет претендовать на политическую субъектность в условиях внутреннего кризиса и восстанет против действующего режима ", – объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Кроме того, предложение ГУР МОУ является для россиян сигналом того, что им не обязательно умирать за путинские амбиции, быть репрессированными за сопротивление властям или мигрировать в Грузию или Казахстан, говорит Алексей Буряченко. Возможность переждать крах империи в условной безопасности, доверив всю "грязную работу" по свержению преступного режима повстанцам, может побуждать граждан рф к проявлению антипутинской позиции.

Риски для Украины

За последние 15 месяцев большинство украинцев окончательно избавились от иллюзий относительно "хороших русских". По данным, которые предоставил "Телеграфу" директор социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив, по состоянию на февраль 2023 года 58% жителей Украины считали, что возобновление дружеских отношений с гражданами россии невозможно при любых условиях, еще 22% опрошенных предположили, что оттепель в отношениях может наступить не раньше, чем через 20-30 лет.

Из этого можно заключить, что сегодня российская народная масса воспринимается украинцами как две категории врагов: фактические – идущие на нашу землю убивать или поддерживающие эти убийства, оставаясь дома, и ментальные – те, кто привел диктатора к власти и в течение 20 лет "раскармливал" его имперские амбиции, закрывая глаза на политические и военные преступления.

Предположить, что среди этих людей есть настоящие союзники Украины, крайне сложно. В то же время можно представить количество диверсантов и шпионов, которые будут пытаться попасть на территорию нашего государства под видом эвакуации из Белгородской области по приглашению нашей же разведки.

Даже если план ГУР МОУ действительно направлен на расшатывание политической ситуации в россии и является стратегически полезным для Украины, его реализация потребует чрезвычайного уровня подготовки и принятия мер безопасности, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По словам аналитика, с точки зрения законодательства, это гуманитарный вопрос, поэтому действие военного положения не может быть препятствием для оказания помощи гражданскому населению любой страны.

"Другое дело, что мы не можем позволить себе даже малейший риск, поэтому все "беженцы" должны размещаться в изолированных лагерях без права свободного передвижения по территории Украины. Львиную долю нагрузки в организации этого процесса — предоставление необходимого оборудования, средств и финансирования для их содержания — нам следует возлагать на страны ЕС. Тем более что у Запада уже есть соответствующий опыт, наработанный с беженцами из стран Африки и Ближнего Востока", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

По всей вероятности, уже в скором времени бойцы РДК и легиона "Свобода России" расширят зону своей освободительной деятельности на территории рф. Следующими после Белгорода могут стать Брянск, Курск, Воронеж… Учитывая ментальную неспособность россиян бороться за свою свободу, к повстанцам присоединятся далеко не все — большинство, вероятно, решит пересидеть темные времена за пределами россии, и хлебосольная Украина станет для этого удобным местом.

В связи с этим возникает сразу несколько важных вопросов. Во-первых, каким образом украинское правительство планирует обеспечить содержание такого количества беженцев в условиях катастрофического дефицита средств в бюджете? Не самым плохим решением стало бы принудительное вовлечение россиян к работам по восстановлению украинских городов. Однако вряд ли такое обращение с беженцами получит одобрение со стороны европейских гуманистов. Следовательно, на обеспечение и кормежку наших врагов будут тратиться средства, которые мы с боем добываем у наших западных партнеров.

Во-вторых, готовы ли политические стратеги из числа инициаторов эвакуации россиян в Украину к реакции самих украинцев на такую гуманность? Учитывая моральное состояние граждан на втором году войны, не исключено, что под артобстрелами в Шебекино россиянам будет безопаснее.