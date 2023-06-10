Победителей тендерных торгов для Минобороны ждет жесткий контроль качества — Яровая

Впереди третье сражение – подписание контрактов с победителями тендеров и проведение закупок зимней одежды и обуви для ВСУ

Поставщиков Министерства обороны, выигравших тендерные закупки в системе Prozorro, ожидает серьезный контроль качества предлагаемых товаров.

Об этом в эфире 5-го канала заявила член киевского общественного Антикоррупционного совета при Министерстве обороны и глава ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая, посоветовав победителям тендеров "не расслабляться".

По ее словам, для того чтобы очистить Минобороны от коррупционных злоупотреблений при закупке товаров тылового назначения, членам общественного совета приходится вести постоянные бои.

"Первый выигранный бой – это переход на систему честных закупок Prozorro. Второй – мы сделали точку входа для участников достаточно широкой, в том числе доступной для ритейла. На этом этапе квалификации нам вообще пытались сломать всю процедуру. То есть по формальным признакам хотели завалить все предыдущие достижения общественности и вернуть Минобороны прямые контакты", — заявила Яровая.

Она подчеркнула, что впереди третье сражение – подписание контрактов с победителями и проведение закупок зимней одежды и обуви для ВСУ.

"Зимней одеждой нужно было заниматься еще 2 месяца назад. С понедельника мы приступаем к процедуре, и общественный контроль должен быть неизменным спутником этого процесса", — подчеркнула волонтер.