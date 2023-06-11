Забудем вкус Херсонских арбузов? Что будет с ценами на овощи и фрукты после подрыва Каховской ГЭС

94% орошаемых земель Херсонщины остались без воды

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС были затоплены значительные территорий Херсонщины, а также уничтожено Каховское водохранилище, основное как для значительного промышленного производства, так и для сельского хозяйства этой области. Это значит, что в ближайшее время украинцы практически не увидят ни знаменитых херсонских арбузов, ни помидоров.

Об этом пишет OBOZREBATEL.

Сообщается, что из-за террористического акта россиян 94% орошаемых земель Херсонщины остались без воды, а в следующем году они могут превратиться в пустыню.

"Будет наблюдаться опустынивание территории. Это примерно то, что мы наблюдаем в районе Олешек, – возникновение рукотворных пустынь. Вести сельское хозяйство в том виде, как оно было до подрыва ГЭС, будет невозможно. На восстановление оросительной системы понадобятся годы и огромные деньги", – считает глава общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский.

Знаменитые херсонские арбузы – могут практически исчезнуть с наших магазинов и рынков. По крайней мере, на ближайшее время.

По словам эксперта рынка сельскохозяйственной продукции, главы БО "Борщ" Виталия Иванкова, нынешний урожай арбузов на затопленных территориях практически смыло.

"Это в большей степени касается оккупированной части левобережья. На территориях дальше от воды урожай будет, но мы его не увидим, как и в прошлом году. Поскольку оккупанты не выпускают товар на мирную территорию Украины. Кое-что останется на правом берегу, но в любом случае урожай арбузов уменьшится в разы", – говорит Иванков.

Что касается цен на арбузы, то и в прошлом году они уже стоили в десятки раз дороже. Например, в Херсоне их отдавали по 3-4 грн за килограмм, а в Киеве продавали уже по 30-40 грн. Все из-за оккупации.

"На территории Украины выращивают арбузы. Это Кировоградская, Днепропетровская, Одесская области. Но вкус все равно не тот. Херсонский арбуз прожарен солнцем, тут самое большое количество солнечных дней. К тому же особенное качество грунта, поэтому он такой насыщенный и сладкий. Конечно, его нельзя сравнить с завезенными к нам арбузами из Турции. Херсонский – свежий, прямо с поля доставлялся баржами в Киев", – говорит Иванков.

Однако, в материале отмечается, что фермеры Николаевской, Одесской областей говорят, что в этом сезоне увеличили выращивание арбузов, поэтому украинцы без любимого продукта не останутся. И цены будут не такими высокими.

То же самое, по мнению экспертов, касается и херсонских помидоров. Мы надолго можем забыть вкус херсонских помидоров, а те, что будут продаваться, подорожают. Правда, украинцы уже перестроились и привыкли к высоким ценам на овощи еще в прошлом году, когда Россия оккупировала Херсонскую, часть Запорожской области. Поэтому резкого скачка цен сейчас не произойдет.

"Есть много других областей, которые смогут нарастить производство овощей, которые выращивались в Херсонской области, и заместить ее. Если с умом подойти к этому, то мы будем иметь достаточно недорогих и качественных овощей. Это Кировоградская, Полтавская, Одесская области. Запорожье тоже, но пока там значительная часть оккупирована", – говорят эксперты.

Из-за заминированных полей и нынешнего наводнения фермеры вынуждены уезжать с Херсонщины. Грунт после катастрофы будет тщательно проверяться на содержание опасных веществ, а плодородность может просто "смыть" водой.

На мирных, более отдаленных от фронта территориях фермеры уже выращивают больше не только арбузов, но и овощей борщевого набора. Некоторые аграрии из Херсонщины переезжают в Черкасскую, Полтавскую, Одесскую области, в западные регионы, где вновь раскручивают свои хозяйства. Однако объемы производства несравнимы с прежними, поэтому дефицит овощей будет покрываться импортом. Соответственно ожидать низких цен на овощи не стоит.

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