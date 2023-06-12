Варшава уже как мини-СССР: поляков раздражают украинцы, говорящие на русском

Поляки обеспокоены тем, что украинцы, которым они помогали, говорят на русском языке

С начала полномасштабной войны Польша приютила большое количество украинцев и оказывала различные виды помощи беженцам, в то время как впускать россиян в страну вовсе отказывались. Несмотря на это, русский язык в стране продолжает звучать все чаще, а Варшава уже стала напоминать мини-Советский Союз, и это начинает вызывать проблемы.

Большое количество людей из Украины, Белоруссии и других бывших советских республик, которые находятся в Польше, в основном разговаривают на русском языке, но его распространенность уже создает определенные проблемы. Об этом пишет The Guardian.

Многие поляки имеют настороженность к россии из-за ее имперских замыслов в отношении Польши, а полномасштабное вторжение в Украину только ожесточили это чувство.

"Но даже несмотря на то, что большинство российских граждан в Польше не приветствуются, русский язык в стране звучит все чаще. К настоящему времени Варшава стала, пожалуй, самым русскоязычным городом за пределами стран, ранее входивших в состав Советского Союза", — говорится в материале The Guardian.

К слову, на сегодняшний день статистика показывает, что в настоящее время в Польше проживает более 3 миллионов украинцев, то есть около 8% населения этой страны являются гражданами Украины. Однако среди них все еще преобладает русский язык.

Президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка считает, что война убила русский язык как нейтральный язык общения. Он рассказал, что что его организация, которая помогала координировать поддержку украинских беженцев, получила множественные звонки от поляков, что хотели помочь. Однако они были обеспокоены, узнав, что украинцы, которым они помогали, продолжали говорить на русском.

Отношение поляков к украинцам в стране постепенно становится все менее позитивным. Это показал проведенный весной опрос. Одной из причин было то, что большинство украинцев в Польше говорят по-русски.

"Ни у кого нет проблем с белорусами, говорящими по-русски, но когда речь идет об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях. По прошествии некоторого времени многим людям было трудно понять, почему они не выучили ни украинский, ни польский языки", — сказал Скорка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце апреля 2023 страны Евросоюза кардинально изменили правила оказания помощи украинским беженцам.