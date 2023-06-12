Зонтики прятать не стоит: чего ждать украинцам от погоды до средины недели

Солнечных дней в ближайшее время ждать не стоит

В Украину пришло летнее похолодание, во время которого на большей части страны выпали обильные осадки, и в ближайшие дни погода особо заметно меняться не будет.

Об этом рассказал украинский синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу".

Так по его словам, вторник и среда, 13 и 14 июня, на территории нашей страны погода будет нестабильной с небольшими или умеренными дождями, при этом местами стоит ждать гроз. Температура воздуха будет оставаться в пределах климатической нормы, а ветер в основном будет дуть с востока.

В четверг стоит ждать понижения атмосферного давления из-за чего кратковременные осадки с грозами могут проходить в большинстве областей.

Погода 13 июня

Погода 14 июня

Погода 15 июня

Больше о том, какой будет погода до конца июня читайте в материале "Телеграфа": Украину накрывают дожди: синоптик рассказал, как долго продержится мокрая погода

Как сообщалось ранее, согласно прогнозам специалистов, лето 2023 года будет весьма нетипичным, а высокие температуры будут сменяться грозами, градом и дождями, из-за которых местами могут наблюдаться паводки.