Экс-замминистра обороны Шаповалов: Кому-то надо, чтобы я показательно сидел за "криминал"

Часть товаров, закупленная Министерством обороны для нужд Вооруженных сил и оказавшаяся некачественной, не попала в армию и сейчас возвращается поставщикам. Об этом в интервью "Фактам" заявил бывший замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, которого подозревают "в препятствовании ВСУ в особый период" из-за этих контрактов.

Шаповалов напомнил, что речь в деле против него идет о периоде в начале полномасштабной войны, когда необходимо было быстро обеспечивать увеличившуюся в разы армию.

"Общая сумма заключавшихся тогда контрактов составляла десятки миллиардов гривен. Та амуниция, которая оказалась не соответствующей украинским стандартам качества, составляла лишь небольшую часть закупок", — рассказал экс-замминистра обороны.

По его словам, поставщики имели сертификаты качества или соответствия стандартам НАТО, а значит, у Департамента закупок не было оснований заранее считать, что они поставят некачественную продукцию. Как только было установлено, что какая-то единица или партия некачественные, от поставщиков и производителей потребовали устранить недостатки, заменить товары или вернуть деньги.

"То, что было признано некачественным, ни минуты не использовалось армией и не причинило вреда. Поэтому нельзя говорить, что деньги украинских налогоплательщиков были выброшены на хлам без компенсации", — подчеркнул Шаповалов.

Все эти договора – это чисто хозяйственные отношения между сторонами, которые можно урегулировать законным способом, пояснил он.

"Это же хозяйственная деятельность, и ответственность за нее точно не уголовная. Но кому-то нужно было, чтобы замминистра обороны показательно сидел за "криминал"", – отметил Шаповалов.

Эксзамглавы Минобороны назвал дело против себя "ничтожным", ведь следователи и прокуроры не могут объяснить, в чем был его умысел.

"Контракты были заключены на десятки миллиардов гривен, большинство амуниции подошли – так в этом умысла никто не видит. А часть товара поставщики прислали некачественной – это уже мой злой умысел. Это я что, хотел помешать ВСУ на условных 3-5%?", – резюмировал он.

Как ранее заявил адвокат Сергей Митюрин, защита Шаповалова представила суду документы, свидетельствующие, что 4 из 11 контрактов по делу были успешно закрыты до конца 2022 года – то есть за несколько месяцев до вручения чиновнику подозрения.