Оккупанты все еще пытаются наступать: Маляр рассказала о ситуации на фронте

Ситуация на фронте остается динамической

За предыдущую неделю и два дня текущей на фронте не было зафиксировано продвижения российских войск, поскольку ВСУ не дают им такой возможности.

Об этом рассказала заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в эфире единого марафона украинских новостей.

Она отметила, что речь идет о тех направлениях, где свои наступательные действия проводят украинские защитники.

"К примеру, Бахмутское направление, там и мы пытаемся наступать и где-то — враг. То есть мы продвигаемся, враг не продвигается, потому что украинские войска не дают такой возможности", — добавила чиновница.

По словам Маляр ВСУ наступают на одних участках фронта, но продолжают держать оборону на других, при этом оккупанты увеличили количество обстрелов с применением всех доступных им средств, включая артиллерию, минометы и авиацию.

Кроме того, замглавы МОУ отметила, что продвижение украинских войск также усложняет огромное количество минных полей, которые были созданы россиянами.

Как сообщалось ранее, Маляр раньше сообщила, что даже во время наступательных действий украинские войска несут в разы меньшие потери, чем российские оккупанты.