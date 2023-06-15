Новые успехи на Донбассе: в ВСУ сообщают о серьезном продвижении

ВСУ улучшают свое тактическое положение

Украинские военные продолжают демонстрировать успехи на востоке страны и на сей раз им удалось продвинуться на Таврическом направлении в районе Угледара Донецкой области и приблизиться к позиции российских захватчиков до 1 км.

Об этом сегодня, 15 июня, сообщили на странице "Объединенного пресс-центра сил обороны таврического направления" в Facebook.

"В рамках оборонной операции в районе города Угледар продолжаются меры по улучшению тактического положения. Так, наши подразделения и войска здесь продвинулись в сторону противника до 1 км. Вместе с тем враг интенсивно обстрелял этот населенный пункт", — говорится в сообщении.

Днем 14 июня произошло 25 боевых столкновений, а этой ночью – еще семь. В целом за последние сутки противник потерял на этом направлении более 4 рот личного состава, а также 59 единиц техники и ударный вертолет Ка-52.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские защитники вернули под контроль село Сторожевое Донецкой области. Сделать это удалось бойцам 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.