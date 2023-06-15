Из-за подрыва Каховской ГЭС цены точно вырастут: в НБУ озвучили цифры

На ценовую динамику повлияют сразу несколько факторов

По оценкам НБУ, подрыв оккупантами Каховской ГЭС на Херсонщине обусловит дополнительный вклад в инфляцию на уровне около 0,3 процентных пункта.

Об этом во время пресс-брифинга заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Так, по его словам, в этом году инфляция будет замедляться, однако не такими стремительными темпами, как это происходило в предыдущие месяцы. На замедление дальнейшего снижения потребительских цен будет влиять постепенно исчерпывающийся эффект базы сравнения, способствовавший ощутимому снижению инфляции в первом полугодии.

Также повышение отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги и анонсированный ранее возврат военного уровня налогообложения на рынке горючего отразятся на ценовой динамике.

"По первым оценкам НБУ, этот теракт обусловит дополнительный вклад в инфляцию на уровне около 0,3 п. п. из-за усложнения работы ряда предприятий и частичной потери урожая, прежде всего овощей", — сказал Пышный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что экономист Олег Пендзин рассказал, как подрыв Каховской ГЭС скажется на ценах на продукты в Украине.