Самый высокий вокзал Украины расположен в Бескиде

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Самый высокогорный железнодорожный вокзал Украины расположен на Закарпатье вблизи села Верхний Студеный Межгорского района. Станция "Бескид" построена на высоте 790 м над уровнем моря.

Станцию открыли в 1885 году в составе железной дороги Мукачево — Стрый. Открытие железной дороги и станции стало возможным после постройки Бескидского тоннеля. Название станция получила от Бескидов — одной из частей Украинских Карпат, по которой лежит железная дорога.

Сразу за южной горловиной станции начинается старый Бескидский тоннель, который является однопутным. Кстати, самый длинный тоннель – железнодорожный на отрезке Скотарское – Бескид длиной 1747 м, построенный в 1887 году, самый длинный виадук – железнодорожный мост на отрезке Воловец – Бескид, построенный в середине 1880-х гг., имеет высоту 3 м3.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Луну летают траекторией, которую рассчитал украинец Юрий Кондратюк. Так называемая "трасса Кондратюка" или еще "трасса улитки" охватывает вертикальный старт и использование сопротивления атмосферы для приземления.