Оккупанты штурмуют на востоке, а ВСУ давят на юге: что сейчас происходит на фронте

ВСУ продвигаются на ряде направлений

Украинские военные продолжают наступательные действия на ряде направлений, а местами проводят оборонительную операцию. Это происходит в условиях превосходства россиян в артиллерии и авиации.

Как сообщила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр, на тех направлениях, где ВСУ держат оборону, не было потеряно ни одной позиции.

По ее словам, на востоке ситуация остается динамической, а Силы обороны ведут как наступательные, так и оборонительные действия. Противник же пытается вытеснить украинских защитников с их позиций и проводит штурмовые действия на ряде направлений, включая Лиманское.

В свою очередь на Бахмутском направлении интенсивность боев несколько снизилась. ВСУ занимают доминирующие высоты, чтобы оттеснить противника от подходов к городу, а россияне делают все возможное, чтобы этого не допустить.

Более однозначно ситуация выглядит на южном направлении, где Силы обороны ведут наступательные действия на ряде направлений и имеют продвижение до двух километров на каждом из них.

"На Бердянском и Мариупольском направлениях враг стягивает войска с других направлений и увеличивает огневое влияние. Кроме того, наши войска сталкиваются со сплошным минированием полей", — сообщила Маляр.

Как сообщалось ранее, Маляр раньше сообщила, что даже во время наступательных действий украинские войска несут в разы меньшие потери, чем российские оккупанты.