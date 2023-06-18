Африканская "мирная миссия": как путин может использовать ее в своих целях

россия в очередной раз показала, что не имеет намерений принимать участие в любом мирном процессе

Российский диктатор владимир путин может использовать встречу с африканскими лидерами и их риторику для замедления помощи Украине от ее западных союзников.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В ходе встречи с делегацией путин заявлял, что кремль якобы приветствует "сбалансированный" подход африканских государств к решению войны в Украине. Но в то же время он не стал комментировать осуществимость предложенного президентом ЮАР Сирилом Рамафосой мирного плана.

Отмечается, что в то же время президент Коморских островов и нынешний председатель Африканского союза Азали Ассумани использовал риторику, похожую на любимую кремлем риторику "русского мира", говоря о войне в Украине. Он заявлял, что якобы что стабильность в Восточной Европе, Африке и мире напрямую зависит от "братских отношений" между соседними славянскими "дружественными народами".

Аналитики ISW считают, что включение в мирный план гарантий отгрузки зерна говорит о том, что государства, участвующие в этом предложении, ставят на первое место преодоление экономических последствий войны.

"Делегация, вероятно, стремится сбалансировать Украину и россию, чтобы сохранить давние двусторонние отношения с россией, не связывая себя дипломатически с войной, развязанной кремлем", – говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что кремль может использовать это предложение для продвижения российских информационных операций, которые направлены на замедление западной помощи Украине в сфере безопасности. В то же время россия в очередной раз показала, что не имеет намерений принимать участие в любом мирном процессе.

Ранее кремль уже активизировал свои усилия, чтобы создать условия для своего наступления зимой-весной 2023 года. Вероятно, он усилит эту информационную операцию и попытается ослабить поддержку Украины во время наступательный операций. Такой же метод рф использовала весной 2023

На этот раз рф, вероятно, использует информационную работу с африканскими государствами, чтобы достичь усиленного двустороннего и многостороннего взаимодействия. Для этого диктатор использовал такой же "расплывчатый мирный план", представленный Китаем. Он хотел достичь более тесных связей с китаем, используя его заинтересованность в переговорах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что африканская делегация приезжала в Украину на встречу с президентом Владимиром Зеленским 16 июня. В то же время российские оккупанты решили устроить ракетную атаку по стране. Однако реакция лидеров ЮАР на обстрелы просто шокировала украинцев.