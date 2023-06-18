Стефанчук вручил теннисный кубок бывшему министру Януковича

Кулиняк был фигурантом ряда коррупционных скандалов

редседатель Верховной рады Руслан Стефанчук вручил кубок на благотворительном теннисном турнире парламента бывшему министру культуры времен Виктора Януковича Михаилу Кулиняку.

Об этом сам Кулиняк написал на своей странице в Facebook, однако впоследствии удалил сообщение. Но скриншот сообщения также сохранился на ряде телеграмм-каналов, в частности, у журналиста Михаила Ткача.

"Благодарю Комитет Верховной Рады за приглашение принять участие в теннисном турнире на кубок парламента и лично Андрею Кожемякину. Почетно получить награду из рук председателя Верховной Рады! Вместе к победе", — написал Кулиняк.

Скриншот сообщения

Ранее на сайте Верховной рады появился анонс благотворительного теннисного турнира. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта проводит XIV благотворительный теннисный турнир среди народных депутатов Украины всех созывов на Кубок Верховной Рады Украины. Цель мероприятия — популяризация тенниса среди народных депутатов Украины и сбор средств в поддержку Вооруженных Сил Украины", — говорилось в анонсе. Мероприятие было запланировано на 17 июня. На сайте парламента нет сообщений о результатах турнира.

Андрей Кожемякин в текущем созыве парламента является главой комитета по молодежи и спорту.

Кулиняк сегодня является председателем ОО " Украинское общество охраны памятников истории и культуры" (УТОПИК). Экспертный совет по преодолению последствий русификации и тоталитаризма Министерства культуры и информационной политики в марте обращался к правоохранителям с требованием не допустить рейдерского захвата УТОПИК.

Так, от 26 января 2023 года появилось сообщение о регистрации нового руководителя УТОПИК, бывшего министра культуры Украины времен Азарова-Януковича — Михаила Кулиняка. Кроме него, в руководстве одного из важнейших общественных институций в сфере культуры значатся и другие политики и должностные лица, прямо связанные с деятельностью ныне запрещенных пророссийских партий Медведчука и Януковича", — говорилось в сообщении прессслужбы Минкультуры.

Кулиняк был фигурантом ряда коррупционных скандалов по поводу неправомерных кадровых решений, злоупотреблений властью и в должности министра, и в должности руководителя Национального дворца искусств "Украина".

В 2021 году Кулиняк участвовал в конкурсе на должность директора Художественного арсенала, однако не прошел голосование.