Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Mazda на северное направление

Всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 125 авто

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины внедорожник Mazda B2500.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на сообщение фонда.

Очередной автомобиль получили военнослужащие стрелковой роты, держащие оборону на Сумском направлении.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 125 авто, 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн. грн.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.