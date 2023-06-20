PIN-UP Foundation помог с эвакуацией украинцев в Германию

В первую очередь эвакуировали жителей двух наиболее пострадавших областей

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation продолжает помогать украинцам, которые из-за военных действий остались без жилья. В этот раз Фонд обеспечил транспортную перевозку в Германию украинских семей из Херсонской и Донецкой областей. Это уже третья эвакуация фонда с начала полномасштабного вторжения.

Из города Ужгород в немецкий город Санкт-Блазин отправились 28 украинцев из Голой Пристани и Новой Каховки, что на Херсонщине, а также Часового Яра и Бахмута Донецкой области. Преимущественно это женщины, дети, люди с инвалидностью, которые сегодня больше нуждаются в помощи. По прибытии в Германию всех украинцев разместили в местном пансионате города Санкт-Блазин.

"Наша цель — помочь тем, кому нужна поддержка. В трудные времена, когда война забирает у украинцев все, мы стоим рядом с ними. Эвакуация украинских семей в Германию — это лишь шаг на пути к надежде, безопасности и будущему нашей нации", — прокомментировала Марина Ильина, президент PIN-UP Foundation.

Помощь предоставлена по запросу Павла Козырева, главного специалиста по эвакуации Общественной организации "Неемия". С начала полномасштабного вторжения организация активно поддерживает украинцев.

Напомним, ранее PIN-UP Foundation помог с эвакуацией в Голландию 28 украинцев и 36 — в Германию. В основном это люди из восточных и южных регионов Украины (Донецкая, Херсонская, Николаевская и Харьковская области), которые остались без жилья из-за военных действий.

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины. Фонд системно помогает тем, кто в этом больше нуждается. Программы PIN-UP Foundation призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.