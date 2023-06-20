"Стыд перед всем миром": украинцы в ярости после избиения волонтера в Херсоне

Люди требуют разобраться как можно быстрее с ситуацией

Украинцев не на шутку взволновала ситуация с Карэном Мелькумовым, которого в Херсоне избили местные перевозчики. После того как "Телеграф" узнал все подробности инцидента люди требуют большего внимания правоохранительных органов и городской власти.

Об этом они писали под постом к нашей новости в социальной сети Facebook.

Напомним, что известного украинского волонтера, который помог многим гражданам с эвакуацией, избили на автовокзале Херсона. В СМИ появились предположения, что волонтер перешел дорогу "мафии перевозчиков", а вице-премьер Ирина Верещук призвала правоохранителей Херсонщины "навести порядок", ведь эвакуация должна быть бесплатной.

В комментариях под новостью "Телеграфа" люди требуют разобраться как можно быстрее с ситуацией и отмечают, что в воюющей стране такие ситуации недопустимы.

Напомним о том, что же на самом деле произошло в отношениях между волонтерами и перевозчиками, "Телеграфу" рассказал сам Мелькумов.

Ранее мы писали о том, что водители заблокировали на границе волонтеров, которые завозят в Украину автомобили для Вооруженных сил.