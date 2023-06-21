Укр

Favbet Foundation передал ВСУ на передовую очередной внедорожник Mazda

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Favbet Foundation передал стрелковому батальону ВСУ внедорожник Mazda Новость обновлена 21 июня 2023, 11:54
Favbet Foundation передал стрелковому батальону ВСУ внедорожник Mazda. Фото Пресс-служба Favbet Foundation

Очередной автомобиль получили военнослужащие стрелкового батальона

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных Сил Украины внедорожник Mazda B2500, сообщили представители фонда.

Очередной автомобиль получили военнослужащие стрелкового батальона. Автомобиль уже задействован в выполнении боевых задач и помогает украинским защитникам оперативно перемещаться между позициями, доставлять оружие, боеприпасы и своевременно эвакуировать раненых бойцов.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 125 авто, 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.