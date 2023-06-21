Favbet Foundation передал ВСУ на передовую очередной внедорожник Mazda
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Очередной автомобиль получили военнослужащие стрелкового батальона
Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных Сил Украины внедорожник Mazda B2500, сообщили представители фонда.
Очередной автомобиль получили военнослужащие стрелкового батальона. Автомобиль уже задействован в выполнении боевых задач и помогает украинским защитникам оперативно перемещаться между позициями, доставлять оружие, боеприпасы и своевременно эвакуировать раненых бойцов.
Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 125 авто, 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.
Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн. грн.
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.