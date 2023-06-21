Запрещать ли в Украине российские книги: Зеленский ответил на петицию

Закон 2309-IX уже год остается не подписанным

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой украинцы предлагают запретить в нашей стране продажу российских книг. Он объяснил, почему закон 2309-IX о запрете ввоза и распространения российских книг до сих пор не был им подписан.

Ответ главы государства появился на его официальном сайте.

Стоит отметить, что вышеупомянутый закон уже год остается не подписанным, а украинские пользователи по этому поводу даже запустили флешмоб в сети — #ЧасПідписатиКнижковийЗакон. Его уже поддержали писатели, издатели, общественные деятели, например, Оксана Забужко, Тамара Гориха Зерня, Владимир Вятрович, Анна Гопко, Игорь Козловский, Юлия Орлова и другие.

Поддержавшие флешмоб распространяли рисунок художника Никиты Титова, на котором содержится надпись: "Издательская продукция агрессора – это тоже оккупация, президент, подпишите".

И вот вчера, 20 июня, на сайте президента появился его ответ на петицию. Он объяснил, что документ под номером 2309-IX так и не был подписан в связи с рядом предостережений, которые высказали различные украинские министерства.

"В частности, Министерством юстиции Украины было предложено применить к упомянутому Закону право вето, поскольку заложенные в нем нормы по ввозу и распространению издательской продукции, выпущенной в свет на языке государства-агрессора, будут иметь признаки несоответствия части третьей статьи 10 и части второй статьи 24 Конституции Украины.

Министерство иностранных дел Украины, поддерживая необходимость разработки и внедрения законодательных механизмов, которые делали бы невозможным распространение на территории Украины издательской продукции, содержащей нарративы российской пропаганды как части агрессии рф против Украины, дезинформации и манипуляции для дестабилизации политической ситуации в Украине, государствах-членах Европейского Союза и других соседних странах, также считает целесообразным применить к Закону право вето. МИД отметил, что в существующей редакции Закон не отвечает нормам и стандартам ЕС в сфере прав человека, в том числе свободы мнения, защиты прав национальных меньшинств, запрета дискриминации по языковому признаку, а потому может усложнить процесс переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз", — пишет президент.

По словам Зеленского, он уже поручил Кабмину дополнительно проработать этот вопрос с учетом мнения заинтересованных сторон, позиции ЕС и проинформировать о результатах.

Напомним, что ранее президент Украины ответил на петицию по поводу пожизненных сроков для коррупционеров. Также глава государства ответил на призыв легализовать однополые браки.