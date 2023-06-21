Все "Стингеры" и боевые вертолеты: премьер Латвии порадовал заявлением о помощи Украине

Помощь от Латвии Украине началась еще до начала полномашстабной войны

Латвия передала Украине все свои запасы переносных ЗРК "Стингер", а также готовится завершить процедуру передачи всех имеющихся вертолетов. Также страна выступает за скорейшее вступление Украины в НАТО и ЕС.

Об этом рассказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне, передает "Укринформ". Также, по его словам, военная помощь Украине от Латвии составила более 1% ВВП страны.

В Латвии всегда опасались россии и еще в ноябре-декабре 2021 года, когда путин только начал стягивать войска к Украине, приняли решение передать ВСУ ПЗРК "Стингер". США дали свое согласие на тот момент и оружие прибыло в Украину всего за день до полномасштабного вторжения россиян.

"С тех пор наше правительство потратило более 1,3% нашего ВВП на все виды помощи Украине, из которых более 1% — только на военные нужды. Итак, все наши ракеты "Стингер" сейчас в Украине. У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты – последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо – мы отправляем в Украину", – сообщил Кариньш.

Помимо этого, на полигонах Латвии проходят регулярные учения украинских солдат. Также оказывается другая помощь — гуманитарная и финансовая, а также поставляются боеприпасы и беспилотники. Премьер подчеркнул, что латвийцы понимают за что сражаются украинцы, поэтому стараются всячески поддерживать нас.

Кришьянис Кариньш подчеркнул, что союзники должны оказывать Украине еще больше помощи, а также ускорить вопрос вступления в НАТО и ЕС. Что касается послевоенного восстановления, то для него нужно задействовать все замороженные российские активы, а руководство страны-агрессора необходимо привлечь к ответственности.

"Итак, объединенными вы выстоим. Мы будем стоять с Украиной, … и в конце концов мы победим. Слава Украине!", – завершил свое выступление глава правительства Латвии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мешает Украине вступить в НАТО по мнению нового президента Латвии. Многие страны не понимают, как можно принять воюющую страну в Альянс.