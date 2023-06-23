Favbet Foundation передал ВСУ на фронт очередной внедорожник Mazda

Машина уже помогает бойцам выполнять боевые задания

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины внедорожник Mazda B2500.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на уведомление фонда.

Автомобиль уже вовлечен в выполнение боевых задач и помогает украинским защитникам оперативно перемещаться между позициями, доставлять оружие, боеприпасы и своевременно эвакуировать раненых бойцов.

Кроме авто, военнослужащие получили БПЛА Mavic 3Т и 4 планшета Samsung Tab А7.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 125 авто, 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.