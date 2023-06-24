Литовский европарламентарий предлагает дать гарантии безопасности Украине от коалиции стран-членов НАТО

На саммите в Вильнюсе необходимо дать старт процессу вступления Украины в НАТО, предоставив приглашение присоединиться к альянсу после завершения войны. Промежуточным этапом должны стать — подготовка дорожной карты для вступления Украины и гарантии безопасности от коалиции большинства государств-членов НАТО.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента от Литвы, член комитета по противодействию иностранному вмешательству в дела ЕС, включая дезинформацию Пятрас Ауштрявичюс.

"В Вильнюсе необходимо дать старт конкретно определенному процессу вступления Украины в НАТО. Под словом "определенный" имеется ввиду понятный для всех сторон и качественно прописанный процесс. Сейчас — приглашение, без выдвижения условий, со вступлением после завершения войны", — заявил европарламентарий.

Европарламентарий отметил, что до завершения войны, необходимы два промежуточных аспекта – подготовка дорожной карты для вступления Украины в НАТО и документально зафиксированные гарантии безопасности от коалиции большинства западных государств, входящих в НАТО.

"Это не должна быть просто декларация, необходим подписанный документ с подписями государств-членов. Не от НАТО, как альянса, а от большинства государств, которые в альянс входят. Такой шаг будет весьма определенным сигналом, как режиму внутри РФ, так и Украине. Безусловно, некоторые страны свои подписи под документом не поставят, но на данном этапе достаточно коалиции большинства членов, включая США и Великобританию. Этот документ должен включать взятые обязательна оказывать всю необходимую военную и финансовую поддержку Украине для победы в войне", — подытожил Пятрас Ауштрявичюс.

Саммит Североатлантического альянса (НАТО) в столице Литовской Республики Вильнюсе состоится 11-12 июля.