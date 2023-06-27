Больше, чем захватила россия зимой: в Британии озвучили успехи ВСУ на фронте

ВСУ теснят отккупантов сразу на нескольких направлениях

Контрнаступление ВСУ продолжается. Согласно анализу зарубежных партнеров, Силы обороны Украины по состоянию на 27 июня освободили от врага около 300 квадратных километров.

Об этом в Twitter заявил министр обороны Британии Бен Уоллес. Он отметил, что оккупанты пытаются наступать в Луганской области в районе Кременной, а ВСУ имеют значительные успехи в Донецкой области.

Бен Уоллес также отметил успехи украинских воинов в Бахмуте, в частности, на северных и южных флангах города. В целом ВСУ ведут успешные наступательные действия в течение последних нескольких недель, в отличии от россиян

"В рамках летней кампании по возвращению незаконно оккупированных территорий Украина уже отвоевала около 300 квадратных километров. Это больше территории, чем россия захватила за все зимнее наступление", — подчеркнул Уоллес.

Ранее в США заявили, что ВСУ продвигаются на фронте медленнее, чем ожидали союзники. По словам представителя Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, россияне последние полгода готовились к контрнаступлению ВСУ, и чтобы обезопасить себя укрепили свою оборону.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в ВСУ анонсировали серьезные результаты, которые всех точно обрадуют. По словам Натальи Гуменюк, российские захватчики понимают, что даже такая сложная ситуация, которую они создали такой техногенной катастрофой, не сможет остановить продвижение украинцев.