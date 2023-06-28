Присоединилась к санкциям, но запретила передачу танков: Швейцария приняла важные решения по войне в Украине

Швейцария поддерживает Украину, но не хочет нарушать свой нейтралитет

Швейцария приняла решение расширить санкционные списки в отношении рф, таким образом страна присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС.

Об этом сообщается на правительственном портале страны.

"Федеральный совет был проинформирован о том, что правительственное ведомство, ответственное за санкции, расширило санкционные списки в отношении россии", — говорится в сообщении.

Как стало известно, изменения вступят в силу уже сегодня, 28 июня, в 18:00. Таким образом, Швейцария вводит санкции в отношении дополнительных физических и юридических лиц, принятые Европейским союзом 23 июня в рамках своего 11-го пакета санкций.

"Ожидается, что Федеральный совет примет решение об их принятии до конца августа", — добавили в правительстве.

При этом, несмотря на то, что сенат Швейцарии одобрил поправку в закон, разрешающую реэкспорт оружия Украине, танки Leopard 1 в нашу страну таки не приедут.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на коммюнике, которое оказалось в распоряжении её редакции.

По данным издания, совет Швейцарии отклонил запрос компании Ruag SA по поводу 96 танков Leopard 1 A5 на основании законодательства о нейтралитете. Их планировали привезти в Германию из Италии для ремонта и модернизации, чтобы потом передать Украине в качестве военной помощи.

"Федеральный совет пришел к выводу, что продажа 96 танков не возможна в связи с положениями действующего законодательства. В частности, такая продажа противоречила бы закону о средствах военного назначения и означала бы изменение швейцарской политики нейтралитета", – пояснили в заявлении.

Напомним, ранее мы писали о том, что 11-й пакет санкций против россии, в частности, включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам.