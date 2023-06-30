СМИ рассказали, как судьи помогают Жеваго взять активы под контроль с помощью "мертвых" компаний

Судьи Хозяйственного суда Киевской области и Северного апелляционного хозяйственного суда принимают странные решения в пользу компаний Константина Жеваго по делам о контроле Белоцерковской ТЭЦ. В частности, некоторые судьи признают право давно ликвидированных британских компаний созвать собрание акционеров в принятии решения об изменении руководства ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ" и одноименного АО, говорится в материале издания "Апостроф".

В структуре собственности ЧАО и АО есть ряд оффшорных компаний, зарегистрированных в Великобритании и на Британских Виргинских островах, которые были ликвидированы по состоянию на 2021 год. "В конце 2021 года эти акционеры вдруг в буквальном смысле стали "воскресать". От имени компаний их представители стали засыпать руководство ЧАО требованиями провести собрание акционеров, чтобы сменить директора и наблюдательный совет", — говорится в статье.

По данным судебных решений, они провели не одно, а несколько собраний с идентичной повесткой дня, решениями и результатами: признанием неудовлетворительной работы предыдущего правления и избрания руководителем Игоря Выгулярного, ранее не руководившего энергокомпаниями адвоката. Это нужно, чтобы оппоненты обжаловали их в нескольких судебных процессах.

Основной аргумент оппонентов Жеваго – "мертвые", то есть ликвидированные компании не могут созвать собрание акционеров. Кроме того, АО "БелоТЭЦ" и "Росава" не были должным образом проинформированы о собрании, поэтому не смогли реализовать свои права акционеров.

Дела рассматривают ряд разных судей и их подходы к одним и тем же аргументам жалобщиков кардинально различаются. Например, по делу № 911/231/22 судья Павел Горбасенко признал, что ликвидированные компании не могут принимать решения, а значит, фактически собрание проходило без кворума. Уже после вынесения первых решений в этом процессе в пользу оппонентов Жеваго, а также после переизбрания судьи на должность председателя суда, где слушаются и другие аналогичные дела, о Горбасенко вышло "расследование" на канале "Эспрессо" о якобы "заоблачном состоянии" и "фиктивном" развод". Канал "Эспрессо" принадлежит сыну Жеваго Ивану и его журналисты – регулярные гости на заседаниях по активам предпринимателя. Из этого можно заключить, что Жеваго напрямую использует свой телеканал для давления на судей.

При схожих обстоятельствах, но уже по делу № 911/172/22 судья Тарас Карпечкин принял диаметрально противоположное решение. "Представители оффшорных компаний представили справки о том, что их фирмы "воскресли" по состоянию на вторую половину 2022 года, то есть на момент рассмотрения дел. Впрочем, это никак не подтверждает, что они были "живы" в момент проведения собрания (законодательство Соединенного Королевства предусматривает возможность отновлять записи в реестре, но на время прекращения регистрации компания теряет права)", — говорится в тексте статьи. Что касается компании с Британских Виргинских островов, судья указал, что ликвидация компании по законам БВО еще не означает ее ликвидации для Украины, поскольку законы БВО на Украину не распространяются. Решение Карпечкина было обжаловано в Северный апелляционный суд, который в составе судьи Сергея Буравлева, Виктора Шапрана, Владимира Андриенко 13 июня подтвердил это решение в пользу компаний Жеваго.

Третье дело №911/184/22, которое рассматривал судья Антон Лопатин, касается собрания от 29 декабря 2021 года, которое по аналогичной схеме инициировали близкие к Жеваго акционеры (ЧАО "АСК Омега" и СП ООО "ФТАК лизинг") — но уже не ЧАО , а АО "Белоцерковская ТЭЦ". Они провели собрание, привлекая к ним уже известную ликвидированную оффшорку из БВО, что и в предыдущих кейсах. На собрании директором АО – как и в ЧАО – также избрали Игоря Выгулярного. Судья Лопатин признал собрание недействительным. "Впрочем, уже 28 июня Северный апелляционный суд в составе Елены Копытовой, Сергея Сотникова и Олега Остапенко отменил это решение. Текста решения еще нет, поэтому аргументы суда неизвестны. Но телеканал "Эспрессо" в тот же вечер вышел с победным сюжетом с заголовком "Фемида" дала преступникам отпор!", — констатирует издание.