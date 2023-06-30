Децентрализованные закупки топлива для ВСУ несут риски завышения цен и низкого качества — волонтер Яровая

Закупка горюче-смазочных материалов для нужд армии станет еще одним вызовом системе прозрачных торгов. Ведь уже начинаются закулисные игры с целью обойти "букву закона".

Об этом сообщила Дана Яровая, члены Общественного антикоррупционного совета и глава ОО "Мечта детей Украины" в эфире программы "Шоубиссики".

"Один из поставщиков масел для Министерства обороны уже сбегал "наверх", после чего закупку отдали на "децент". Это когда каждая отдельная воинская часть сама закупает масла. Зачем проводить централизованные закупки, если можно бесконтрольно закупить децентрализованно? Все, что закупается оптом, всегда дешевле. Раньше существовал приказ #375, согласно которому Министерство обороны имело право при приеме товара делать лабораторные исследования. В начале вторжения этот приказ "заблокировали", — отметила Дана Яровая.

Также волонтер добавила, что в начале полномасштабного вторжения отмена приказа была обоснованной: на кону стоял вопрос "выжить".

"Впрочем, прошло полтора года. Я лично заходила в отдел контроля качества сил логистики, и работники сами просят восстановить предварительную процедуру, потому что им стыдно за то, что они принимали в прошлом году. Были случаи, когда удалось сэкономить деньги, но при этом теряли качество. Поэтому я хочу предостеречь поставщиков Минобороны: если вы решили, что выиграли тендер, взяли эти лоты и будете на этом зарабатывать с экономией на качестве — если такое случится, буду делать вас известными на всю страну", — подытожила Дана Яровая.