Укр

ВСУ получили уже 130 авто при содействии Favbet Foundation

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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ВСУ получили уже 130 авто при содействии Favbet Foundation Новость обновлена 30 июня 2023, 15:21

Всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 80 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation Вооруженные силы Украины и другие Силы обороны получили уже 130 автомобилей для выполнения боевых задач на передовой, сообщили представители фонда.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на сообщение фонда.

130-е по счету авто получили бойцы-минометчики, работающие на востоке страны.

В их распоряжение поступил микроавтобус Volkswagen Transporter.

"Сегодня каждый автомобиль для ВСУ — это больше спасенных жизней наших защитников и ликвидированных оккупантов. Процесс поиска, закупки и подготовки машин для ВСУ не останавливается ни на минуту. Сегодня мы прошли отметку в 130 автомобилей и работаем дальше — до победы", — отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 80 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 80 млн. грн.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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