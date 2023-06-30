На заправках по всей Украине образовались очереди: в чем причина (видео)

Очереди замечены по меньшей мере в нескольких украинских областях

В Украине с 1 июля возвращается 20% НДС на бензин, который был отменен после начала российского вторжения, а потому в стране ожидается рост цен на автомобильное топливо. Из-за этого на украинских заправках уже начали появляться длинные очереди.

Как сообщают местные telegram-каналы, длинные очереди были замечены в Киеве, Черкассах, Одессе и других украинских городах.

Стоит отметить, что на заправках хватает запасов растаможенного топлива, а потому цены на горючее будут повышаться постепенно, однако по всей видимости люди захотели перестраховаться.

Напомним, из-за возврата налога ожидается, что бензин в Украине должен подняться в стоимости на 11 гривен, дизельное топливо — на 8 гривен, а автомобильный газ — на 2 гривны за литр. Впрочем, эксперты убеждены, что рост цен будет несколько ниже, а потолок цен на бензин и дизтопливо не превысит 45-55 гривен.

Также стоит напомнить, что из-за повышения цен на топливо наверняка повысится и стоимость перевозки сырья и готовых продуктов, а потому украинцам надо быть готовыми к тому, что цены в магазинах тоже поползут вверх.