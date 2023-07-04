Послу Грузии в Украине "указали на дверь", а в Тбилиси обиделись на Киев

В Грузии говорят, что не хотят ссорится с Украиной

После того как президент Украины Владимир Зеленский вступился за Михаила Саакашвили, который находится в заключении на родине, украинский МИД попросил грузинского посла ехать в Тбилиси.

Об этом сообщает "Телеграф".

Как стало известно, 4 июля грузинского посла Георгия Закарашвили вызвали в МИД по поручению президента Украины, где ему выразили решительный протест в связи с ухудшением состояния гражданина Украины Михаила Саакашвили.

"Грузинскому дипломату было отмечено, что такое отношение к Михеилу Саакашвили является абсолютно неприемлемым. Грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины. В связи с этим послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей решения сложившейся ситуации", – рассказали в МИД Украины.

Также украинская сторона подчеркнула готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Михаила Саакашвили в Украину для лечения и ухода.

И в Грузии уже отреагировали на позицию Украины. Так, например, председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе счел её "оскорбительной".

"Такая позиция власти для нас оскорбительна. Оскорбительно было само по себе то, что, как признали сами наши оппоненты, к отправке Саакашвили в Грузию были причастны конкретные высокопоставленные лица украинской власти, а сегодня, когда та же власть требует возвращения Саакашвили в Украину, в этом, конечно, содержатся признаки оскорбления", — сказал он, при этом добавляя, что Тбилиси желает "остаться в режиме дружбы" с властью Украины, "пусть даже в одностороннем порядке, так как эта страна находится в состоянии войны".

Напомним, что 3 июля сеть поразил внешний вид Михаила Саакашвили, который во время тюремного заключения стал больше похож на "живой скелет". Мимо данной ситуации не смогли пройти в Украине ведь бывший президент Грузии также является и гражданином нашей страны. В тот же день в МИД Украине пообещали "жесткий" разговор с послом Грузии.