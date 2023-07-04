Легализация медицинского каннабиса: когда тяжелобольные украинцы смогут получить долгожданное обезболивающее

Внедрение реформы потребует времени, дал понять министр здравоохранения Виктор Ляшко

В конце июня президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду поддержать законопроект, разрешающий применение лекарственных препаратов на основе медицинского каннабиса. Глава государства заявил, что в Украине должны быть применены "все лучшие мировые практики, решения, какими бы сложными или непривычными они ни были, чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны".

"Телеграф" обратился к Министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко, чтобы выяснить, от чего будут зависеть сроки внедрения нововведений и кто именно может рассчитывать на получение препаратов.

Вопрос легализации медицинского каннабиса является в прямом и переносном смысле болезненным для более двух миллионов граждан, страдающих онко- и неизлечимыми болезнями, ДЦП, эпилепсией, рассеянным склерозом, ВИЧ/СПИДом, болезнью Альцгеймера, ПТСР и другими заболеваниями.

В последние десять лет активисты регулярно призывали правительство разрешить применение препаратов на основе конопли для облегчения состояния таких пациентов, однако все это время реформа тормозилась на разных уровнях власти. После вмешательства в ситуацию президента, у тяжелобольных украинцев появилась надежда на жизнь без боли, но как скоро они смогут получить долгожданные лекарства, пока сказать трудно.

— На каком этапе сейчас законопроект и когда можно ожидать положительных новостей?

— Минздрав был разработчиком правительственного законопроекта о медицинском каннабисе, который прошел согласование во всех министерствах год назад и был внесен в Верховную Раду, чтобы парламентарии проголосовали и мы запустили этот процесс в Украине.

Сейчас между комитетами было согласование и мы с Михаилом Радуцким (председатель парламентского комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. — Ред .) ожидаем, что он в ближайшее время будет внесен в повестку дня и проголосован в первом чтении. Будем следить за заседаниями Верховной Рады.

Важно понимать, что мы говорим о четких правилах игры для того, чтобы медицинский каннабис применялся как лекарственные средства, и четко регулируем, что такое сырье для производства этих лекарственных средств, которые лекарственные средства выпускаются в Украине, как они учитываются… То есть, это документ, регулирующий полный процесс — с выращивания до регистрации конечного продукта, и одновременно прописывает правила для тех, кто готов завозить препараты из-за границы.

— Сколько времени после принятия законопроекта понадобится, чтобы пациенты стали получать лекарства?

— Лекарство в аптечной сети может появиться, когда украинский производитель начнет их создавать, зарегистрирует и получит право отпускать. Здесь вопросы к производителю. А вот когда можно будет ввезти в Украину препарат, изготовленный за границей, будет зависеть от принятия законопроекта.

— Какие категории пациентов смогут получать это лекарство?

— Их отпускают тем категориям пациентов, которые указаны в инструкции к препарату. Основная их функция — применение как элемента обезболивания для людей с тяжелыми неизлечимыми болезнями. В первую очередь это онкоболезни, и эти препараты уже сегодня прошли клинические исследования и показали свою эффективность.

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— Кроме законодательных препятствий, какие сложности возникают с производством и ввозом этих препаратов?

— Законодательство нужно для того, чтобы четко урегулировать оборот сырья и оборот конечного лекарственного средства, потому что вокруг этой сферы достаточно большое количество различных манипуляций. Наша задача – обеспечить четкую прослеживаемость.

Если мы говорим о самом растении, то оно делится на техническое и медицинское. В медицинской совсем другое содержание веществ, которые в принципе классифицируются как наркотические, и регулирование по ним происходит иным способом.

Сейчас мы приводим украинское законодательство в соответствие с международной конвенцией, где разные препараты, которые есть в растениях, четко разделены, чтобы показать, что может вызвать наркотическое привыкание, как регулируется этот процесс, кому назначается препарат. Это, собственно, касается и других наркотических лекарственных препаратов разного формата, которые уже есть в стране.

— Медицинский каннабис показан в том числе людям с некоторыми расстройствами психического здоровья. Такие пациенты могут получить первичную помощь у семейного врача. Проводилось ли обучение этих специалистов?

— Да, мы проводим обучение для большого количества медицинских работников, которые могут оказать психологическую поддержку, даже если пациент начально обращается с другими симптомами.

Обучение прошли уже более 25 000 врачей, из них более 12 000 – семейных. За каждый сертификат для центра первичной медико-санитарной помощи Национальная служба здоровья Украины через программу медицинских гарантий направляет дополнительную сумму средств за оказание психологической поддержки.

— Насколько в этой связи увеличилась нагрузка на семейных врачей?

— Конечно, увеличилась, но мы должны понимать, что у нас одна система — и дополнительная нагрузка есть для всех. Сначала было два года ковида, сейчас уже полтора года войны. Большое количество медиков сегодня в рядах ВСУ. Для них это также дополнительная нагрузка.

На сегодняшний день у нас нет другого выхода, кроме как путем дополнительной нагрузки поддерживать систему здравоохранения, чтобы она помогала украинцам, в том числе — Вооруженным силам Украины, держать фронт.