Сольский вновь спасает украинских аграриев, оказавшихся в кризисе из-за несуразных действий правительства, - эксперт

Министр аграрной политики Сольский — один из немногих, кто пытается спасти отечественное сельское хозяйство, говорит эксперт

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский уже не впервые спасает украинских аграриев из кризиса, в котором они оказались из-за несуразных действий Кабинета министров и, в частности, его главы Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил политолог Владимир Сонюк.

"Сольский в очередной раз спасает украинских аграриев из кризиса, в котором они оказались из-за несуразных действий Кабмина. Так, на днях он обсудил с министром сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Марком Фено вопросы продолжения работы Черноморского зернового коридора, вопросы транзита украинской сельскохозяйственной продукции по Европе, а также направления сотрудничества Украины и Франции в аграрной сфере" — отметил эксперт.

По его словам, это уже не в первый раз, когда министр аграрной политики — один из немногих — реально делает свое дело и пытается спасти отечественное сельское хозяйство.

Он напомнил, что в то же время премьер-министр Денис Шмигаль игнорирует тему запрета на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны ЕС. Хотя, по словам Сонюка, именно он провалил переговоры с европейскими партнерами по этому вопросу.

"В настоящее время глава правительства занят тем, что сначала инициировал повышение тарифов для украинцев, а когда вмешался Президент Зеленский, сам начал громко критиковать эту идею. Может, ОП стоит подумать о новом премьере? Тем более что достойные кандидаты — уже показывают эффективную работу!" – резюмировал эксперт.