Украина в НАТО: у США нет четкой позиции, а две страны играют в "хорошего и плохого" полицейских

Прогнозировать результаты саммита в Вильнюсе довольно сложно

Украина не имеет однозначной поддержки США в вопросе вступления нашей страны в НАТО, тогда как именно Штаты играют в этом самую важную роль. В свою очередь Франция и Германия выступают в роли хорошего и плохого полицейских.

Такую оценку ситуации "Телеграфу" дала профессор кафедры политических наук Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, политолог Анна Малкина.

Она подчеркнула, что сейчас началась основная, самая острая фаза переговорного процесса касательно вступления Украины в НАТО.

"Понятно, что решение примут не на самом саммите 11—12 июля. К этому времени оно уже будет готово. И за день до начала саммита мы сможем узнать о нем – в зависимости от того, поедет ли в Вильнюс президент Зеленский. Его позиция в данном вопросе понятна: президент воюющей страны не имеет права тратить время на зарубежные поездки, цель которых – сделать совместные фото с лидерами стран НАТО", – пояснила профессор.

Она отметила, что строить прогнозы о результатах саммита довольно сложно. Дело в том, что по правилам Альянса абсолютно все страны-участницы должны проголосовать "за" принятие Украины в НАТО. По состоянию на сейчас мы имеем 21 голос из 31. Это, безусловно, много, но недостаточно для положительного результата. И самое главное, по словам эксперта, мы не имеем четкой поддержки от США, которые являются первой скрипкой блока.

"Общая позиция НАТО выглядит как "да-да, но – нет". Идет большая игра, Франция и Германия выступают в роли хорошего и плохого полицейского, Макрон меняет позицию и дает Украине "зеленый свет", Шольц выступает категорически против, Байден улыбается и молчит. Возможно, готовится какое-нибудь оригинальное решение по примеру 2018 года, когда Украина получила статус страны-аспиранта. Если перевести на понятный язык, это "кандидат в кандидаты на членство". Дверь НАТО открыта, но забаррикадирована. Что-то подобное мы можем услышать и в Вильнюсе, именно поэтому реакция официального Киева достаточно резкая", — резюмировала Анна Малкина.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Битва за место под "солнцем" НАТО: с чем Украина подходит к саммиту, который может стать историческим