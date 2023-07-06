Покажите, как надо: Тарас Чмут ответил тем, для кого темпы контрнаступления "слишком медленные"
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Волонтер напомнил, что Украина ведет наступление и освобождает свои территории, а не теряет их
Те люди, которые считают, что Украина "недостаточно быстро" ведет контрнаступление, могут на своем примере показать, как надо воевать.
Как рассказал в интервью НВ украинский волонтер и глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, украинские войска постепенно возвращают свои территории, а потому говорить о каких-то "панических настроениях" из-за "медленного" контрнаступления не стоит.
"Панические настроения, это если бы мы держали глухую оборону где-то во Львовской области. Вот тогда можно было бы говорить о панических настроениях, однако мы говорим о наступлении ВСУ и возвращении своих территорий", — сказал он.
Чмут подчеркнул, что украинские военные освобождают территорию, а не теряют ее.
"То, что кому-то не нравится темп… ну, приглашаем всех показать как надо", — отметил он.
По его словам, это касается не только отдельных людей, но и стран, вооруженных частей или других сил. Волонтер добавил, что если кто-то покажет лучшие результаты на поле боя, то Украина признает, что кто-то умеет воевать лучше.
"Но пока таких нет. Говорить могут все, но пусть кто-то покажет на деле", — добавил Чмут.
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский ранее ответил на заявления о том, что контрнаступление ВСУ движется "медленно".