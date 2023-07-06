Покажите, как надо: Тарас Чмут ответил тем, для кого темпы контрнаступления "слишком медленные"

Волонтер напомнил, что Украина ведет наступление и освобождает свои территории, а не теряет их

Те люди, которые считают, что Украина "недостаточно быстро" ведет контрнаступление, могут на своем примере показать, как надо воевать.

Как рассказал в интервью НВ украинский волонтер и глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, украинские войска постепенно возвращают свои территории, а потому говорить о каких-то "панических настроениях" из-за "медленного" контрнаступления не стоит.

"Панические настроения, это если бы мы держали глухую оборону где-то во Львовской области. Вот тогда можно было бы говорить о панических настроениях, однако мы говорим о наступлении ВСУ и возвращении своих территорий", — сказал он.

Чмут подчеркнул, что украинские военные освобождают территорию, а не теряют ее.

"То, что кому-то не нравится темп… ну, приглашаем всех показать как надо", — отметил он.

По его словам, это касается не только отдельных людей, но и стран, вооруженных частей или других сил. Волонтер добавил, что если кто-то покажет лучшие результаты на поле боя, то Украина признает, что кто-то умеет воевать лучше.

"Но пока таких нет. Говорить могут все, но пусть кто-то покажет на деле", — добавил Чмут.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский ранее ответил на заявления о том, что контрнаступление ВСУ движется "медленно".