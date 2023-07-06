россия показала слабость: у Зеленского рассказали о реакции партнеров на переворот пригожина

россия показала свою слабость во время попытки переворота со стороны наемников

Мятеж наемников ЧВК "Вагнера" в россии повлиял на риторику западных партнеров относительно гарантий безопасности Украины.

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал заместитель руководителя Офиса президента и главный дипломатический советник главы государства Игорь Жовква.

"Партнеры обеспокоены. Они очень подробно расспрашивают президента, что именно произошло и какие оценки Украины. Президент Зеленский такую информацию предоставляет. Сделать вид, что ничего не произошло, не может даже россия.

Мы видели нервную реакцию их президента и так называемой элиты. Наши партнеры должны это учитывать, россия показала себя гораздо слабее. И эту слабость россии следует обязательно использовать", — сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Телеграф" 6 июля.

Ранее "Телеграф" писал о том, что президент Беларуси александр лукашенко рассказал, как уговорил евгения пригожина закончить мятеж в россии и что намеревался делать российский диктатор владимир путин с главарем наемников ЧВК "Вагнера".