Цель уничтожена: ВСУ показали, как пылает новое российское оружие (видео)

Аэроразведчики в тандеме с HIMARS ликвидировали новейшую разработку окупантов

Обнаружили и уничтожили. Управление стратегических коммуникаций ВСУ поделось еще одним видео того, как украинские воины "минусуют" российскую технику.

На этот раз Telegram-канал СтратКома показал работу 47-й отдельной артиллерийской бригады.

Отмечается, что это аэроразведка совместно с HIMARS уничтожили российскую РСЗО "Торнадо" — новейшую разработку окупантов калибра 122 и 300 мм.

Где все произошло, военные не уточняют. Оставили только подпись: "для врага это новейшая разработка собственного производства, для нас — только очередная цель".

Напомним, в Министерстве обороны Украины в очередной раз попросили не выкладывать новости с фронта в режиме онлайн и днь у день. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, это нужно для безопасности наших воинов.